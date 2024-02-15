EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024: Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli ikramiyesine zam var mı, zam yapılacak mı?

Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusu, Emekli ikramiyesine zam durumunu merak etmekte olan birçok kişi tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak olan bayram ikramiyesi zammında. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından şimdi gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Peki, Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli ikramiyesine zam var mı, zam yapılacak mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM VAR MI?

Masada olası 3 senaryo var. Yapılan hesaplamalara göre; yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak. 2024 yılının Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesi ve yerel seçimlerin de etkisiyle kulislerde ikramiyelere zam yapılacağı konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde sinyali verdi. Açıklamalarında Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yılda iki kez alınan bayram ikramiyelerine yapılacak zam artışının yüzde 50 ile yüzde 150 arasında olması bekleniyor. Masada ise 3 farklı senaryonun olduğu ifade ediliyor. Şu anda ikramiyenin net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkarak yapılan hesaplamalara ve bu senaryolara göre emekli ikramiyesi hesaplaması şöyle hesaplanıyor: