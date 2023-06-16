Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan sonramı önce mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan sonramı önce mi?