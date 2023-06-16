Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan sonramı önce mi?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan sonramı önce mi?
Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber geldi. Maaş ve ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödenecek. İşte SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı ödemelerinin yapılacağı ayrıntılı tarihler... Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan sonramı önce mi?
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK,?
Maaş ve ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödenecek.
SSK KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYE GÜNLERİ
• Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran'da,
• Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran'da
• Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran'da,
• Ödeme 23-24 olanlar 20 Haziran'da,
• Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran'da aylık ve ikramiyelerini alacak.
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