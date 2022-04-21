Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022 sorusunun yanıtı merak ediliyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Resmi açıklamalarla ikramiyelerin yatış tarihleri duyurulurken 2022 Ramazan bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı ve Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak konuları araştırıldı.

2022 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs gününe denk geliyor. Buna göre emekli bayram ikramiyesi 28- 29 Nisan'da ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak. Yıl sonunda yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması bekleniyordu. Bu sene bayram ikramiyesi 1100 lira olduğu açıklandı.

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak.

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