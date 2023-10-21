Emekli ikramiyelerinin ne zaman verileceği ve bu ödemelerin detayları, emekliler ve aileleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 5000 TL Emekli ikramiyeleri hangi tarihte yatırılacak, ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Sorusu, Emekli ikramiyeleri hakkında en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer almakta. Emekliye 100. yıl ikramiyesi ne kadar yatacağı gündeme gelirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayram ikramiye ne zaman yatacağı konusunda araştırılıyor. Bu ödeme, daha önce 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak, sadece Cumhuriyet Bayramı'na özgü bir uygulama olarak planlanıyor. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 5000 TL Emekli ikramiyeleri hangi tarihte yatırılacak, ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı. Erdoğan, "Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır." dedi.

EMEKLİYE 100. YIL İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Emeklilere tek seferlik 5000 (5 bin) TL ödeme yapılacak.

Yılbaşında emeklilerin durumu yeniden gözden geçirilip emekli maaşlarında düzenleme yapılacak.

Otomotiv ve emlak piyasasında aldatıcı ilan sahiplerine yaptırım uygulanacak.

Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek.