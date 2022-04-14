Emekli ikramiyeleri belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli ikramiyeleri belli oldu mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılan rekor zam ve hayat pahalılığı nedeniyle bir zam beklentisi de emekli ikramiyeleri için oluştu. Zamlı ikramiyeler için bazı rakamlar ortaya atılmaya başlanırken, ikramiyelerin ne kadar olacağı hakkında bazı tutarlar konuşulmaya başlandı. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Bayram ikramiyesi belli oldu mu? İşte konuşulan tutar!

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BELLİ OLDU MU?

Emekli ikramiyelerine zam beklentisi bir hayli güçlenirken, zamlı ikramiyeler için ortaya rakamlar atılmaya başlandı. Emekli ikramiyelerinin 1.500 ile 1.750 lira arasında olması bekleniyor. Daha yüksek rakamlardan da bahsedenler var. Ancak bunlar sadece beklentiler. Net rakam için hükümet kanadından resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

2021 YILINDA 100 LİRA ZAM YAPILDI

Emekli ikramiyelerine son olarak 2021 yılında zam yapıldı. 1.000 lira olan ikramiyeler 100 liralık zamla 1.100 liraya çıkarıldı. Ancak o tarihten bu zamana kadar herhangi bir düzenleme yapılmadı.

CİDDİ BİR ZAM BEKLENTİSİ VAR

Asgari ücrete sene başında yapılan yüzde 50'lik rekor artış ve temmuzda ikinci zam konuşulurken, "Acaba emekli ikramiyelerine de zam olur mu?" sorusu gündeme geldi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, hayat pahalılığı nedeniyle ciddi bir zam beklentisi oluştu.