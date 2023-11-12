Emekli çiftçilere ikramiye verilecek mi? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ikramiye verilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacak merak konusu oldu. Binlerce emekli tarafından 5000TL'nin verileceği tarih araştırılıyor. Peki, Emekli çiftçilere ikramiye verilecek mi? Emekli çiftçiler ikramiye 5000 TL alacak mı?

EMEKLİ ÇİFTÇİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

Emekli çiftçiler, çalışan göründükleri için emekliye verilen 5 bin TL ikramiyeyi alamadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sivaslı çiftçi Başer Yıldırım, "Emeklilere verilen 5 bin lira biz emekli çiftçilere yok, çalışan göründüğümüz için. Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçileriz, bize neden verilmesin. Biz devletimize, milletimize katkıda bulunuyoruz. Nasırlı ellerimizle çalışan çiftçileriz. Bizi bundan niye mahrum ediyorsunuz" dedi.