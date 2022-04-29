Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Bayram ikramiyeleri yattı mı 2022? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise hesaplara yatırılacağı tarih belli olmuştu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki, Bayram ikramiyeleri yattı mı 2022? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli bayram ikramiyesinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

"İKRAMİYELERE ZAM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, ikramiyelere zam yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin konuşup, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1.100 lira ödenecek." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün "Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak" ifadelerini kullanmıştı.

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