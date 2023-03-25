AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerini açıkladı. Açıklanan rakam sonrasında emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik bir müjde verdi. Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Emekli maaşına yapılan zammın ardından bayram ikramiyeleri açıklandı. Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik bir müjde verdi. Maaşlara zam yapılacağını söyleyen Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. En düşük emekli maaşına zam yapacaklarını belirten Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

YÜZDE 36'DAN FAZLA ZAM

Düzenleme sonrası 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkacak. Böylece emekli aylıklarına yüzde 36,4 oranında zam yapılmış olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.