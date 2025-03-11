Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu? Yapılan zamla birlikte 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak güncellendi. Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bu sorusunun cevabı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin 4 bin liralık ödemelerinin 27 Mart perşembe ve 28 Mart cuma günleri hesaplara yatırılması planlanıyor.

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2025 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri, 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltilmiştir.