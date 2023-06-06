Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası emekli bayram ikramiyesi hakkında açıklamlarda bulundu. Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi hangi gün ödenecek? İşte detaylar...

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan zam oranı

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü. Kabine Toplantısının ardından emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi hangi gün ödenecek? Detaylar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.