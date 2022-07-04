Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4 (a) (SSK), 4 (b) (Bağkur), 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ayrı ayrı günlerde ödenecek. Emekli bayram ikramiyeleri başvuru olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) otomatik olarak yatırılıyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,

tarihinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Her bayram öncesi 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.