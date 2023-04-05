Ramazan Bayramına az bir vakit kala emekliler tarafından bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. 2023 yılı emekli ikramiyesinin hangi tarihte hesaplarda olacağı merak konusu oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 Emekli bayram ikramiyesi kaç TL? İşte detaylar...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 2023 Emekli bayram ikramiyesi kaç TL? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Buna göre SSK'lılar için ödeme günleri 14-16 Nisan, Bağ-Kur için 17-18 Nisan, Emekli Sandığı için ise 19 Nisan olacak.