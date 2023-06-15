Emekliler için bayram ikramiyesi, Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde gündeme Emekli bayram ikramiyesi kime ne kadar 2023? Sorusu ile geliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi kime ne kadar 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL ödenecek?

2023 yılına ilişkin güncel emekli bayram ikramiyesi miktarı hakkında bilgi vermek için bu haberimiz içerisinde Emekli bayram ikramiyesi kime ne kadar 2023? 2023 yılında emekli bayram ikramiyesi miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanmış ve yayımlanan mevzuatlara göre belirlenmiştir. Peki, Emekli bayram ikramiyesi kime ne kadar 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİME NE KADAR 2023?

Daha önce EYTlilerin bu bayramda çift maaş alacağı açıklanmıştı. Şimdi emeklilerin gözü kulağı bu bayramdaki ikramiyelerde. Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti tarafından açıklanmıştı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hesaplara yatırılacağı düşünülen 2 bin lira ikramiyeye zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu konuda henüz resmî açıklama gelmezken, bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak ki, 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173 olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.