AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarı hakkında açıklamalarda bulundu. Böylece birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi açıklandı mı, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu? Sorusu, gündeme gelen zamların ardından bir süredir arama motorlarında sorgulatılıyordu. Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Peki, Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi açıklandı mı, kaç TL olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan açıklama ile birlikte yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye 2 bin TL olarak açıklandı. 2 bin TL olarak belirlenen İkramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

TORBA YASAYA EKLENECEK

Elitaş, konuyla ilgili düzenlemenin torba yasada yer alacağını kaydetti. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 16 maddeden oluşan düzenlemeye emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltilmesi de eklenecek.