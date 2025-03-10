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Emekli bayram ikramiyesi bugün belli olacak mı? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi bugün belli olacak mı? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
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Emekli bayram ikramiyesi miktarının ne olacağı merak konusu. 2025 yılı emekli bayram ikramiyesinin bugün açıklanması bekleniyor. Emeklilerin bayram öncesi ek gelir beklentisi sürerken, ikramiye miktarının ne kadar olacağı konusunda resmi bir açıklama bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. 2025 yılı Ramazan Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve ne zaman hesaplara yatacağı soruları gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl artış göstermesi bekleniyor.? Vatandaşlar, 2025 ''Ramazan ve Kurban Bayramı'' bayram ikramiyesi ne kadar? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi bugün belli olacak mı? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda, ikramiyelerin 4.000 TL'ye yükseltilmesi gündeme geliyor. Yapılacak artışın bütçe dengelerini korurken, emeklilerin memnun olmasını sağlayacak bir rakam olması hedefleniyor. Düzenlemenin, AK Parti'nin bugün Meclis Başkanlığı'na sunmayı planladığı torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?

Emekli bayram ikramiyeleri için farklı zam senaryoları konuşuluyor. Ocak 2025'te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan %15,75'lik zam oranı, ikramiyelere de yansıtılırsa, mevcut 3.000 TL olan ikramiye 3.472,50 TL'ye yükselecek. Yuvarlama ile bu tutarın 3.500 TL olması da muhtemel. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi %50 oranında bir zam yapılması durumunda ise ikramiyeler 4.500 TL'ye çıkacak.

Diğer olası zam oranlarına göre ikramiye tutarları şu şekilde hesaplanıyor:

%20 zam: 3.600 TL

%25 zam: 3.750 TL

%30 zam: 3.900 TL

%35 zam: 4.050 TL

%40 zam: 4.200 TL

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLMALI?

Enflasyon oranı, asgari ücret artışı ve emekli talepleri dikkate alındığında, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesinin 4.000 TL ile 5.000 TL arasında olması hem adil hem de ekonomik koşullara uygun olacaktır. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde, bu destek emekliler için büyük önem taşıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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