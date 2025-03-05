EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ | 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi belli oldu mu?

Ramazan Bayramı'na yaklaşırken, emekli ikramiyelerinin miktarı ve ödeme tarihleri merak konusu oluyor. "Bayram ikramiyesi belli oldu mu?" ve "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" gibi sorular, emeklilerimizin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusu, emekliler tarafından sıkça araştırılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,75'lik artış oranında bir zam yapılması durumunda, bayram ikramiyeleri 3.472,50 TL'ye yükselecek. Yuvarlama ile bu tutar 3.500 TL olarak ödenebilir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kesin zam oranları, yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili kesin tutar henüz açıklanmadı. Ancak, %15,75 ile %50 arasında değişen zam senaryoları değerlendiriliyor.