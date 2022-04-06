Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Ramazan bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? - Haberler

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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Ramazan bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı?

Haberler.com - Gündem
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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Ramazan bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı?

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi açıklamalarla ikramiyelerin yatış tarihleri duyurulurken 2022 Ramazan bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı ve Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak konuları araştırıldı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekliler ikramiyelerin yatacağı tarihleri araştırmaya başladı. Resmi makamlardan yapılan açıklamalar takip edilirken Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, 2022 Ramazan bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı konuları merak edildi. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak. Yıl sonunda yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar, yaklaşık 1500 TL'ye çıkabilecek.

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak.

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Emekli, Gündem, Haberler

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