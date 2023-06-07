Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası emekli bayram ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu. Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi!

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü. Kabine Toplantısının ardından emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi! Işte merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.