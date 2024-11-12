EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KASIM! En yüksek emekli maaş promosyonu hangi bankada? Banka promosyonları ne kadar, kaç TL?

Kasım ayında emeklilere yönelik banka promosyonları büyük ilgi görüyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, en yüksek promosyon ödemesini yapan bankaları araştırarak, kendilerine en avantajlı teklifi sunan bankayla anlaşmak istiyorlar. Bankalar, emekli müşterilerinin maaşlarını kendi şubelerinde almaları karşılığında üç yıllık anlaşma ile promosyon ödemesi yapıyor ve bu miktarlar, bankaya göre farklılık gösteriyor. Peki, En yüksek emekli maaş promosyonu hangi bankada? Banka promosyonları ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU EN YÜKSEK HANGİ BANKADA?

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı sunuyor.

0 - 9.999 TL 6.250 TL,

10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri 15.000 TLpromosyon alacak.

ING BANK

SGK (SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TLpromosyon alacak.

DENİZBANK

Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor.

Maaş Tutarı - Standart Promosyon

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TLpromosyon alacak.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TLpromosyon alacak.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı

10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TLpromosyon alacak.

DENİZBANK

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon alacak.