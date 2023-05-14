Emek ve Özgürlük İttifakı hangi partiler? Emek ve Özgürlük İttifakı kim?

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EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI KİM?

Emek ve Özgürlük İttifakı veya diğer adıyla Üçüncü İttifak, Türkiye'de bir sonraki genel seçimler için 25 Ağustos 2022 tarihinde kurulmuş bir siyasi ittifaktır. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ittifakta yer almaktadır.

İttifak partileri, Türkiye toplumunda "eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi temelinde bir değişimi yaratacak birlikteliği" sağlayacak siyasi iradeyi oluşturmak amacıyla harekete geçildiğini belirtmiştir.