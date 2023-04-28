14 Mayıs seçimlerine kısa süre kalmasıyla birlikte vatandaşlar Emek ve Özgürlük İttifakı'nda hangi partilerin yer aldığını merak etti. Son günlerin gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında yer alan Emek ve Özgürlük İittifakı hangi partiler? Emek ve Özgürlük İittifakı kimi destekliyor? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Emek ve Özgürlük İittifakı hangi partiler? sorusu araştırılıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidecek. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Emek ve Özgürlük İittifakı hangi partiler? Emek ve Özgürlük İittifakı kimi destekliyor? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI HANGİ PARTİLER?

Emek ve Özgürlük İttifakı veya diğer adıyla Üçüncü İttifak,[2][3][4][5][6] Türkiye'de bir sonraki genel seçimler için 25 Ağustos 2022 tarihinde kurulmuş bir siyasi ittifaktır. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ittifakta yer almaktadır.

İttifak partileri, Türkiye toplumunda "eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi temelinde bir değişimi yaratacak birlikteliği" sağlayacak siyasi iradeyi oluşturmak amacıyla harekete geçildiğini belirtmiştir.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI KİMİ DESTEKLİYOR?

TİP genel başkanı Erkan Baş ve HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecekleri yönünde beyanda bulundu. 2014 ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve şu anda tutuklu durumdaki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP yöneticileri ile yapılan adaylık görüşmesinde hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını söyledi.

Gazeteci İsmail Saymaz, eski BDP eş genel başkanı ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanı Gültan Kışanak ve eski AİHM yargıcı Rıza Türmen'in adaylık olasılığının olduğunu iddia etti. Gültan Kışanak, kendisine cumhurbaşkanı adaylığı hakkında sorulan soruya, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili süreç, partimiz HDP tarafından yürütülmektedir" dedi.

22 Mart 2023 tarihinde Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkladı.

24 Mart 2023 tarihinde alınan karar üzerine Halkların Demokratik Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi 2023 genel seçimlerine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı aldı. 6 Nisan 2023 tarihinde Emek Partisi de genel seçimlere Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı aldı.