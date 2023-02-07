Emanet yok mu? Emanet neden yok? Bugün Emanet yeni bölüm yayınlanacak mı?
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Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Emanet neden yok? Bugün Emanet yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Emanet yok mu?
6 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Emanet dizisini de göremeyinceEmanet yok mu? Emanet neden yok? Bugün Emanet yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.
EMANET BUAKŞAM YOK MU?
7 Şubat Salı günü Kanal 7yayın akışında Emanet yer almadı.