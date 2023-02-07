Emanet yok mu? Emanet neden yok? Bugün Emanet yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Emanet neden yok? Bugün Emanet yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Emanet yok mu?