14 Mayıs 2023 Pazar günü sevdikleri dizileri takip etmek isteyen izleyiciler yayın akışında takip ettikleri dizileri göremeyince detaylı araştırmalar yaptılar. Bu konuda en çok merak edilen dizilerden biri Emanet oldu. Peki, Emanet yok mu? Emanet neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Emanet dizisi takipleri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ama yayın akışında Emanet dizisini göremeyenler Emanet yok mu? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü Emanet neden yok, bugün yayınlanmayacak mı gibi konular araştırdı

14 MAYIS 2023 PAZAR SEÇİM GÜNÜ EMANET NEDEN YOK?

Bugün seçim olması dolayısıyla kanallar seçim özel programları ile ekrana çıkıyor. Emanet dizi de bu nedenle ekranda olmayacak bu akşam Emanet dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte yayın akışı: