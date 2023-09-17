Emanet yeni sezon ne zaman başlıyor? 2023 Kanal 7 Emanet dizisi 2. sezon ne zaman, hangi gün başlayacak?

Sezon finali yapan dizilerden Emanet yeni sezonu ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. Kanal 7'nin en beğenilen dizileri arasında gösterilen Emanet dizisinin yeni sezonu hangi ay başlıyor? Emanet yeni sezon hangi gün, ne zaman başlayacak? Emanet ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet ne zaman başlayacak, hangi gün başlayacak merak edildi. Peki, Emanet yeni sezon ne zaman başlıyor? 2023 Kanal 7 Emanet dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak?

EMANET KONUSU NE?

Seher, annesiz ve babasız kalan yeğeni Yusuf'u emanet olarak görmektedir. Onu korumak ister ve bu konu da her şeyi göze alacaktır.

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir.

EMANET 2023 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Emanet dizisinin yeni sezonu, yani 3. sezonu 2023 Eylül ayının 2. haftasında başlayacağı tahmin edilmektedir.

TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI!

Youtube Emanet dizisi resmi kanalında Emanet 3. Sezon 1. Tanıtım videosu yayınlandı. Buna göre Emanet dizisinin yeni sezonu çok yakında başlayacak.

EMANET YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Emanet dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı. Resmi Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

EMANET SON BÖLÜMDE NE OLDU?

İzleyicilerin dört gözle beklediği Emanet, ikinci sezon bölümleriyle hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

Seher, yaşadığı büyük yıkımdan sonra yeğeni Yusuf'u da alarak her şeyden uzakta iki kişilik bir dünya kurar. Kurduğu bu yeni hayat, Seher'in karşısına yeni insanlar çıkarmış ve geçmişin izlerini silmek için bir fırsat vermiştir.

Abisini korumak için söylediği yalan yüzünden Seher'i ve yeğenini kaybeden, ölüm kalım mücadelesinden çıkan Yaman'ın ilk işi, Seher ve Yusuf'un peşine düşmek olur. Ancak onlara ulaşmak tahmin ettiğinden daha da zor olur. Seher, ardında hiçbir iz bırakmamıştır. Yusuf'la birlikte kurduğu mütevazı hayatına alışmak için büyük çaba harcayan Seher, hiç tahmin etmediği bir anda karşısında Yaman'ı bulur. Bu karşılaşma ikisi için de kolay olmayacaktır. Çünkü aralarındaki aşk ne kadar büyükse onları ayıran yalan da o kadar büyüktür. Aradan geçen onca zamana ve onları ayıran acıya rağmen, Yaman'ı karşısında gören Seher'in kararı ne olacaktır?

Hayatında mesleği dışında hiçbir şeye yer bırakmayan Ali için artık tek amaç suçluları yakalamak ve adalete teslim etmektir. Ekibiyle birlikte giriştikleri bir operasyon karşısına Duygu'yu çıkarır. Sert, kuralcı ve katı biri olan Duygu, bir o kadar da başarılı bir polistir. Amirlerinin emri sonucunda Duygu ile çalışmak zorunda kalan Ali, bu ortaklığın zor günlerin habercisi olduğunun farkındadır. Çatışmalı işbirliği, zamanla birbirlerini tanımaya başlayan Ali ve Duygu'yu farklı bir maceraya sürükler. Duygu'nun gelişi, kendini dünyaya kapatan Ali için yeni bir hikâyenin başlangıcı olacak mı?

EMANET OYUNCULARI KİMLERDİR?

Halil İbrahim Ceyhan,

Nana Stambolishvili,

Berat Rüzgar Özkan,

Melih Özkaya,

İpek Arkan,

Ferda Işıl,

Hülya Aydın,

Ömer Gecü,

Binnaz Ekren,

Oğuz Yağcı,

Zeynep Naz Biçer,

Mehmet Ali Aslan,

Özge Ağyar,

Volkan Yıldırım,

Erman Ersoy,

Merdan Kardan,

Seda Dadaşova