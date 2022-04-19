Emanet, ilk bölümü 7 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan ve hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi. Emanet son bölüm izle! Emanet 362. bölüm HD izle! Emanet yeni bölümde neler olacak? 19 Nisan Kanal 7 Emanet full bölüm izle! Emanet dizisi son bölüm HD izle!

EMANET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Emanet dizisi hafta içi tüm günler saat 20:00 'da Kanal 7'de ekranlara geliyor.

EMANET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İzleyicilerin dört gözle beklediği Emanet, ikinci sezon bölümleriyle hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

Seher, yaşadığı büyük yıkımdan sonra yeğeni Yusuf'u da alarak her şeyden uzakta iki kişilik bir dünya kurar. Kurduğu bu yeni hayat, Seher'in karşısına yeni insanlar çıkarmış ve geçmişin izlerini silmek için bir fırsat vermiştir.

Abisini korumak için söylediği yalan yüzünden Seher'i ve yeğenini kaybeden, ölüm kalım mücadelesinden çıkan Yaman'ın ilk işi, Seher ve Yusuf'un peşine düşmek olur. Ancak onlara ulaşmak tahmin ettiğinden daha da zor olur. Seher, ardında hiçbir iz bırakmamıştır. Yusuf'la birlikte kurduğu mütevazı hayatına alışmak için büyük çaba harcayan Seher, hiç tahmin etmediği bir anda karşısında Yaman'ı bulur. Bu karşılaşma ikisi için de kolay olmayacaktır. Çünkü aralarındaki aşk ne kadar büyükse onları ayıran yalan da o kadar büyüktür. Aradan geçen onca zamana ve onları ayıran acıya rağmen, Yaman'ı karşısında gören Seher'in kararı ne olacaktır?

Hayatında mesleği dışında hiçbir şeye yer bırakmayan Ali için artık tek amaç suçluları yakalamak ve adalete teslim etmektir. Ekibiyle birlikte giriştikleri bir operasyon karşısına Duygu'yu çıkarır. Sert, kuralcı ve katı biri olan Duygu, bir o kadar da başarılı bir polistir. Amirlerinin emri sonucunda Duygu ile çalışmak zorunda kalan Ali, bu ortaklığın zor günlerin habercisi olduğunun farkındadır. Çatışmalı işbirliği, zamanla birbirlerini tanımaya başlayan Ali ve Duygu'yu farklı bir maceraya sürükler. Duygu'nun gelişi, kendini dünyaya kapatan Ali için yeni bir hikâyenin başlangıcı olacak mı?

EMANET CANLI İZLE!

EMANET SON BÖLÜM İZLE!

EMANET KONUSU NE?

Zengin ve karizmatik bir iş adamı olan Yaman Kırımlı ile masum ve mütevazi bir hayatı olan Seher Kerimoğlu'nun hikayesini içeren dizide hem Yaman hem de Seher ailesini kaybeden ve kendilerinden başka bir yakını olmayan yeğenleri Yusuf'u emanet olarak görmektedir. Yaman Kırımlı çok zengin bir adamdır ama geçmişte yaşadığı zor günlerin etkisinden bir türlü kurtulamaz. İki ağabeyi olan Yaman, onları terk ederek başka bir adamla giden annesini hiç affetmez. Annesinin evi terk etmesiyle intihar eden babasını ise bir türlü unutamaz. Yaman Kırımlı bu durumdan sonra kadınlardan nefret eder ve hiçbir kadına güvenmemektedir. Yaman yeğeni Yusuf'uda acımasız ve güçlü biri olarak yetiştirmek ister Seher ise emanet olarak gördüğü yeğenini almak ve onu kendi istediği gibi yetiştirmek ister. Tabi Yaman Kırımlı buna asla izin vermeyecektir. Seher ise Yaman'ın tüm zorluklarına rağmen yeğenini almak ister ve bu konu da her şeyi göze alacaktır.

Seher ve Yaman Kırımlı arasında amansız bir mücadele başlar. Yaman Seher'in ne kadar kararlı olduğunu ve yeğenini çok sevdiğini görür. Yaman'ın vurulacağı bir sırada kendini kurşunlara siper eden Seher Yamanın kendisine olan bakış açısının bir anda değişmesini sağlar. Bunun üzerine Yaman Seher'in konakta kalmasına ve yeğeni Yusuf'la ilgilenmesine izin verir. Başka bir olayda ise bu kez Yaman Seher'in hayatını kurtarır. Zamanla Yaman ve Seher arasında bir yakınlaşma ve aşk başlar. Seher'in sevgi dolu halleri Yamanın kadınlara olan güvensizliğini ve nefretini de değiştirmiştir. Yaman Seher'in artık sürekli olarak hayatında olmasını istemektedir. Seher'inde Yaman'a karşı olan nefreti zamanla büyük bir aşka ve sevgiye dönüşmüştür. Ancak Yamanın yengesi İkbal, Yamanı kız kardeşi Zuhal ile evlendirmek ve tüm servetin sahibi olmak istemektedir. Yaman ve Seherin aşkını kıskanan İkbal ve kardeşi Zuhal bu aşkın önündeki en büyük engeldir. Bunun için ellerindeki en önemli koz Seherin çocukluk arkadaşı olan ve Seher'e aşık olan Selimdir. Seher Selim'i sadece arkadaşı ve sırdaşı olarak görse de Selim Seher'e karşı aşk beslemekte ve Yamanla olan yakınlığını kıskanmaktadır. Zamanla Selim'de İkbal ve Zuhal ile birlikte hareket etmeye başlar.

EMANET OYUNCU KADROSU

Halil İbrahim Ceyhan

Sıla Türkoğlu

Berat Rüzgar Özkan

Melih Özkaya

İpek Arkan

Tolga Pancaroğlu

Ferda Işıl

Fikret Hürkan

Hülya Aydın

Onur Saraçer

Ömer Gecü

Binnaz Ekren

Hilal Yıldız

Oğuz Yağcı

Zeynep Naz

Derya Ertun

Mehmet Ali Aydın

Özge Ağyar

Volkan Yıldırım

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