Emanet, ilk bölümü 7 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan ve hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi. Emanet Seher öldü mü, diziden mi çıkacak? Emanet Seher 'Sıla Türkoğlu' diziden mi ayrılacak, dizide ölecek mi?

EMANET SEHER ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Emanet'in sezon finalinde Seher en mutlu gününde vuruluyor. Bunun ardından Seher ölecek mi merak edilmişti. Seher vurulduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Emanet dizisinde Seher öldü mü heniz resmi açıklama gelmedi.Sıla Türkoğlu diziden çıkacak mı henüz bilinmiyor. Yeni sezonda herşey netlik kazanacak.

EMANET SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman, intikamını gerçekleştirmeden önce Seher'in tüm hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçer. Seher başına geleceklerden habersiz en güzel anları sevdiği adamla yaşar.... Yaman ise Seher'in mutluluğunu görmek için elinden gelen her şeyi yapar ancak Ziya ile Çiçek'in düğün günü büyük bir kabusa dönüşür. Seher, en mutlu gününde vurulur. Yaman sevdiği kadına zarar verenleri bulmak için uğraşırken o acı haber gelir... Peki, Yaman şimdi ne yapacak?

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020'de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır.

SILA TÜRKOĞLU DİZİLERİ

2018- Ağlama Anne- Alev karakteri

2020- Yemin- Suna karakteri

2020- 2022- Emanet- Seher karakteri