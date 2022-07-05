Emanet, ilk bölümü 7 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan ve hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi. Emanet final mi yaptı, bitti mi? Emanet dizisi var mı, yok mu, neden yok? Kanal 7 Emanet sezon finali mi oldu? Devam edecek mi?

EMANET DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Kanal 7'nin beğenilen dizisi Emanet dünkü 416. bölümü ile sezon finali yaptı. Dizi gelecek sezonda kaldığı yerden devam edecek. Dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece sezon finali yapmıştır.

EMANET BUGÜN NEDEN YOK?

Emanet dün sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmedi. Dizi gelecek sezonda kaldığı yerden devam edecek.

EMANET 2. SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Emanet 2. Sezon finalinde bu akşam; Yaman ve Seher başlarına gelecek tehlikeden habersiz en güzel günlerini yaşar. Ziya ile Çiçek'in düğün gününde kıyamet işte o an kopar….

Yaman, intikamını gerçekleştirmeden önce Seher'in tüm hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçer. Seher başına geleceklerden habersiz en güzel anları sevdiği adamla yaşar.... Yaman ise Seher'in mutluluğunu görmek için elinden gelen her şeyi yapar ancak Ziya ile Çiçek'in düğün günü büyük bir kabusa dönüşür. Seher, en mutlu gününde vurulur. Yaman sevdiği kadına zarar verenleri bulmak için uğraşırken o acı haber gelir... Peki, Yaman şimdi ne yapacak?

EMANET OYUNCU KADROSU

Halil İbrahim Ceyhan

Sıla Türkoğlu

Berat Rüzgar Özkan

Melih Özkaya

İpek Arkan

Tolga Pancaroğlu

Hülya Aydın

Birhan Tut

Seda Dadaşova

Derya Oğuz Ertün

Beren Akın

Ömer Gece

Oğuz Yağcı

Adnan Ali Aslan

Özge Agyar

Binnaz Ekren

Zeynep Naz Eyüpoğlu

Volkan Yıldırım

Ferda Işıl