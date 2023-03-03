Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bu hafta yeni bölümleriyle ekrana gelmedi. Bunun ardından vatandaşlar, Emanet bu hafta yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? Kanal 7 Emanet dizisi bitti mi, final mi yaptı, yeni bölümleri neden yok? merak etti. Peki, Emanet dizisi yeni bölümleri yok mu, niye yok? Emanet haftaya mı başlayacak? Emanet dizisi bitti mi, final mi oldu? İşte detaylar...

Emanet, Karamel Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan ve hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi. Emanet bu hafta yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? Kanal 7 Emanet dizisi bitti mi, final mi yaptı, yeni bölümleri neden yok?

EMANET BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

Emanet dizisi bu hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi. Dizinin 6 Mart 2023 Pazartesi gününden itibaren yeni bölümlerinin yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni bölümleri haftaya başlayacak. Ülkemizde gerçekleşen büyük depremin ardından tüm diziler bir süre yayınlanmamıştı. Bu hafta ve gelecek hafta tüm dizilerin yeni bölümlerinin başlaması bekleniyor.

EMANET BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Emanet dizisi bitmedi veya final yapmadı. Dizi bir süre ara vermişti fakat 6 Mart tarihinden itibaren yayınlanmaya devam edecek.

EMANET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zengin, karizmatik bir o kadarda sert ve acımasız bir iş adamı olan Yaman Kırımlı ile mütevazı bir hayatı olan Seher Kerimoğlu'nun hikayesini içeren dizide hem Yaman hem de Seher ailesini kaybeden ve kendilerinden başka bir yakını olmayan yeğenleri Yusuf'u emanet olarak görmektedir. Yaman Kırımlı çok zengin bir adamdır ama geçmişte yaşadığı zor günlerin etkisinden bir türlü kurtulamaz. Ziya ve Yavuz adında iki ağabeyi olan Yaman, babası ve onları terk ederek başka bir adamla giden annesini hiç affetmez. Annesinin evi terk etmesiyle intihar eden babasını ise bir türlü unutamaz. Yaman Kırımlı bu durumdan sonra kadınlardan nefret eder ve hiçbir kadına güvenmemektedir. Yaman yeğeni Yusuf'uda acımasız ve güçlü biri olarak yetiştirmek ister ama Seher ise ablasının emaneti olarak gördüğü yeğeni Yusuf'u almak ve onu kendi istediği gibi yetiştirmek ister. Tabi Yaman Kırımlı buna asla izin vermeyecektir. Seher ise Yaman'ın tüm zorluklarına rağmen yeğenini almak ister ve bu konu da her şeyi göze alacaktır.

Seher ve Yaman Kırımlı arasında amansız bir mücadele başlar. Yaman Seher'in ne kadar kararlı olduğunu ve yeğeni Yusuf'u çok sevdiğini anlar. Yaman'ın vurulacağı bir sırada kendini kurşunlara siper eden Seher Yaman'ın kendisine olan bakış açısının bir anda değişmesini sağlar. Bunun üzerine Yaman Seher'in konakta kalmasına ve yeğeni Yusuf'la ilgilenmesine izin verir. Başka bir olayda ise bu kez Yaman Seher'in hayatını kurtarır. Zamanla Yaman ve Seher arasında bir yakınlaşma ve aşk başlar. Seher'in sevgi dolu halleri Yaman'ın kadınlara olan güvensizliğini ve nefretini de değiştirmiştir. Yaman Seher'in artık sürekli olarak hayatında olmasını istemektedir. Seher'inde Yaman'a karşı olan nefreti zamanla büyük bir aşka ve sevgiye dönüşmüştür. Ancak Yaman'ın yengesi olan İkbal, Yaman'ı kendi kız kardeşi Zuhal ile evlendirmek ve tüm servetin sahibi olmak ister. Yaman ve Seher'in aşkını kıskanan İkbal ve kardeşi Zuhal bu aşkın önündeki en büyük engeldir. Bunun için ellerindeki en önemli koz Seher'in çocukluk arkadaşı olan ve Seher'e ilk günden beri aşık olan Selim'dir. Seher Selim'i sadece arkadaşı ve sırdaşı olarak görse de Selim Seher'e karşı aşk beslemekte ve Yaman'la olan yakınlığını kıskanmaktadır. Zamanla Selim'de İkbal ve Zuhal ile birlikte hareket etmeye başlar.