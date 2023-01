Elvis Presley kimdir? Elvis Presley son hali! Elvis Presley nasıl öldü? Elvis Presley film ve şarkıları neler?

Dünyaca ünlü şarkıcı Elvis Presley, şarkılarıyla olduğu kadar filmleriyle de sanat dünyasında önemli bir yere sahiptir. 8 Ocak 1935 tarihinde Mississippi'de dünyaya gelen Elvis Presley, dünya çapında 'Rock'n Roll'un Kralı' ya da kısaca kral olarak tanınır. Elvis Presley kimdir? Elvis Presley şarkıları neler? soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dans figürleriyle bir döneme damga vuran Elvis Presley'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Elvis Presley kimdir? Elvis Presley nasıl öldü? Elvis Presley film ve şarkıları neler? İşte, Elvis Presley son hali!

ELVİS PRESLEY KİMDİR?

Elvis Aaron Presley, 8 Ocak 1935 tarihinde Tupelo, Mississippi'de dünyaya geldi. Amerikalı şarkıcı ve aktör, dünya çapında Rock'n Roll'un kralı ya da kısaca kral olarak tanınırdı. 1950'li yıllarda ise Elvis The Pelvis lakabı ile de anılmaya başladı. Bu lakabın nedeni de ilginç dansı olduğu kadar argo bir ifade ile o zamanların tutucu toplumunda yakışıklı ve seksi olduğunu ifade etmek amaçlıydı.

Elvis'in babası, Vernon tarlalarda düşük ücretle çalışır ve bazen de kamyon şoförlüğü yapardı. Annesi, Gladys Love Smith ise bir dikiş makinesi operatörüydü. Tupelo, Mississippi'de tanışıp 17 Haziran 1933 tarihinde evlendiler. İkizi doğumdan önce öldü. Vernon 1938 yılında sadece 8 dolarlık bir borç nedeniyle hapse girdi. Onun yokluğunda Elvis'in annesi borçlar yüzünden evlerini kaybetti. 10 yaşında iken Mississippi-Alabama Fuar ve süt ürünleri şovunda bir şarkı yarışmasına katılarak ilk performansını sergiledi. Elvis kovboy kıyafetiyle seslendirdiği şarkıyla ikincilik ödülü kazandı. Bu arada zaman zaman Pentecostal kilise korosunda şarkılar söyledi. 1948 Kasım ayında Presley ailesi Memphis, Tennessee'ye taşındı. Elvis bu dönemde dört gençle birlikte bir grupta çalıyordu.

ELVİS PRESLEY NEDEN ÖLDÜ?

Elvis son yıllarda obeziteye yakalandı. 1973 yılında eşinden boşandı, 1977 yılında Indianapolis'teki son konserinden sonra 16 Ağustos 1977 tarihinde hayata veda etti.

ELVİS PRESLEY ŞARKILARI NELER?

Presley'in "Heartbreak Hotel" parçası da müzik listelerini altüst eden parçalarındandı. Ayrıca, "Don't Be Cruel," "Hound Dog," "Love Me Tender," "All Shook Up" ve "Jailhouse Rock." parçalarını yaptı. "I Want You", "I Need You", "I Love You" parçasıyla Elvis hızla yükseliyordu. 1956 Kasım'da "Love Me Tender" filmiyle kamera karşısına geçti, böylece ileride 31 filmde yer alacağı Hollywood stüdyolarıyla tanıştı.1959 yılında askerliğini Almanya'da yaparken NATO ülkelerine ziyaret kapsamında Türkiye'de konser vermesi planlandı, ancak bu konser daha sonradan iptal edildi.