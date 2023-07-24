Elvan Kuzucu Hıdır kimdir? Elvan Kuzucu Hıdır kaç yaşında, nereli? Elvan Kuzucu Hıdır biyografisi!

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ELVAN KUZUCU HIDIR KİMDİR?

Elvan Kuzucu Hıdır, 1992 yılında doğdu. 2010 yılında Meram Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye derecesi ile Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü tam burslu olarak kazandı. Lisans eğitimi esnasında Robotik Kulübü başkanlığını yürüttü. 2015 yılında Yüksek Onur derecesi ile lisans eğitiminden mezun oldu. Aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etti. Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı ve TÜBİTAK yurt içi yüksek lisans bursu aldı. 2017 yılında yüksek lisans eğitiminden Yüksek Onur derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak doktora eğitimine başladı. Bu süreçte TÜBİTAK yurt içi doktora bursu almaya hak kazandı. Halihazırda doktora tez aşamasındadır. Çeşitli araştırma projelerinde görev almıştır ve uluslararası akademik dergiler ve konferanslarda yayınları bulunmaktadır. 2018 yılından itibaren TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarının ana koordinasyonunu yürütmekte olup ayrıca TEKNOFEST İcra Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Temmuz 2023 itibari ile T3 Vakfı Genel Müdürü olarak görevinde bulunurken, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Haluk Bayraktar, görevini Elvan Kuzucu Hıdır'a devretti. Hıdır, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.