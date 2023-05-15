Seçim gününün ardından oy sayma işlemleri devam ederken birçok milletvekili adayı merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Merak edilenler arasında Elvan Işık Gezmiş kimdir? Sorusu da yer alıyor. Peki, Elvan Işık Gezmiş kimdir? Milletvekili adayı olan Elvan Işık Gezmiş kaç yaşında, ne iş yapıyor? Elvan Işık Gezmiş hayatı ve biyografisi!

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun'dan 1. Sıra adayı Elvan Işık Gezmiş, birçok kişi tarafından 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının giderek netleşmesi ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için Elvan Işık Gezmiş kimdir?sorusunu yanıtladık. Peki, Elvan Işık Gezmiş kimdir? Milletvekili adayı olan Elvan Işık Gezmiş kaç yaşında, ne iş yapıyor? Elvan Işık Gezmiş hayatı ve biyografisi!

ELVAN IŞIK GEZMİŞ KİMDİR?

Giresun'a ilk kadın milletvekili olarak hizmet etmek için kollarını sıvayan Elvan Işık Gezmiş, Giresun eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Işık'ın kızı, CHP eski İl Başkanlarından Aykut Gezmiş'in ise eşidir.

AÇILMAYAN SANDIK SAYISI 27

Sandıkların büyük bir çoğunluğu açılırken son bilgileri veren YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 9.45 itibariyle seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 99'luk yurt içinde açılma vardır. Yurt içinde 27 adet sandık açılmadı. Yurt dışında 1529 yurt dışı açılmayan sandık bulunmakta. Bu verilere göre, saat 9.45 itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40; sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.