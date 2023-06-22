Eltilerin Savaşı, Senaristliğini Gupse Özay'ın yaptığı komedi filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Eltilerin Savaşı filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler, konusu ne? Eltilerin Savaşı kaç yılında, nerede çekildi? Eltilerin Savaşı oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU NE?

Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCU KADROSU!

Gupse Özay

Merve Dizdar

Ferit Aktuğ

Uraz Kaygılaroğlu