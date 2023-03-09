Bugün Star TV'de Eltilerin Savaşı filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı nerede çekildi, hangi il ve ilçe? Eltilerin Savaşı hangi yıl yapımı? İşte detaylar...

Eltilerin Savaşı, Onur Bilgetay'ın 2020 yılında yönettiği komedi filmi. Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı nerede çekildi, hangi il ve ilçe? Eltilerin Savaşı hangi yıl yapımı?

ELTİLERİN SAVAŞI HANGİ YIL ÇIKTI?

Eltilerin Savaşı, Onur Bilgetay'ın 2020 yılında yönettiği komedi filmi.

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU NEDİR?

Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gupse Özay : Sultan Altundağ

Merve Dizdar : Gizem Altundağ

Ferit Aktuğ : Selim Altundağ

Uraz Kaygılaroğlu : Fatih Altundağ

Füsun Demirel : Melahat Altundağ

Ali İpin : Hamdullah Altundağ

Hülya Duyar : Hülya

Ayta Sözeri : Ebe

Kubilay Tunçer : Doktor Cansevdi

Gamze Demirbilek : Gizem'in annesi

Taylan Erler : Gizem'in babası

Sanem Yeles : Hande

Yoni Yusuf Kalaora : Berk

Mekin Sezer : Yavuz

Feriha Eyüboğlu : Hayriye Hala

Ahmet Yılmaz : Hüseyin

Fatih Özkan : Fotoğrafçı

Mert Öner : Kurs Hocası

Şebnem Nuray : Eczacı

Dilek Tora : Sekreter

Vural Ceylan : Boyacı

Sezgin Tekin : Paket Servis

Zeki Ocak : Tansiyon Ölçen Adam