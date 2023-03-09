Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı nerede çekildi, hangi il ve ilçe? Eltilerin Savaşı hangi yıl yapımı?
Gündem Haberleri
Bugün Star TV'de Eltilerin Savaşı filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı nerede çekildi, hangi il ve ilçe? Eltilerin Savaşı hangi yıl yapımı? İşte detaylar...
Eltilerin Savaşı, Onur Bilgetay'ın 2020 yılında yönettiği komedi filmi. Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı nerede çekildi, hangi il ve ilçe? Eltilerin Savaşı hangi yıl yapımı?
Eltilerin Savaşı, Onur Bilgetay'ın 2020 yılında yönettiği komedi filmi.
Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.
Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...
Gupse Özay : Sultan Altundağ
Merve Dizdar : Gizem Altundağ
Ferit Aktuğ : Selim Altundağ
Uraz Kaygılaroğlu : Fatih Altundağ
Füsun Demirel : Melahat Altundağ
Ali İpin : Hamdullah Altundağ
Hülya Duyar : Hülya
Ayta Sözeri : Ebe
Kubilay Tunçer : Doktor Cansevdi
Gamze Demirbilek : Gizem'in annesi
Taylan Erler : Gizem'in babası
Sanem Yeles : Hande
Yoni Yusuf Kalaora : Berk
Mekin Sezer : Yavuz
Feriha Eyüboğlu : Hayriye Hala
Ahmet Yılmaz : Hüseyin
Fatih Özkan : Fotoğrafçı
Mert Öner : Kurs Hocası
Şebnem Nuray : Eczacı
Dilek Tora : Sekreter
Vural Ceylan : Boyacı
Sezgin Tekin : Paket Servis
Zeki Ocak : Tansiyon Ölçen Adam