Elraenn nerede yayın yapıyor, Başarılı YouTuber ve yayıncı olan Tuğkan Gönültaş'ın (Elraenn) canlı yayınından videolarını sosyal medya ve YouTube'ta gören vatandaşlar Elraenn nerede canlı yayın yapıyor? Elraenn hangi günler yayın açıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ELRAENN NEREDE CANLI YAYIN YAPIYOR?

Elraenn, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch'te canlı yayın açmaktadır. Mart 2022 itibariyla Elraenn'in Twitch'te 2.8 milyon abonesi bulunmaktadır. Genellikle haftada 3 gün yayın açan Elraenn yayın öncesi sosyal medya hesaplarından yayın hakkında takipçilerine duyuruda bulunmaktadır.

ELRAENN KİMDİR?

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı olan Tuğkan Gönültaş (Elraenn), 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Twitch platformunda tam zamanlı yayıncılık yapmaktadır. Eğitim hayatını, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. 1 yıl Amerika'da yaşayan Tuğkan askerlik yapmak için Türkiye'ye geri dönmüştür. Vatani görevini tamamladıktan sonra Eightborn adlı tesktil markasıyla ticarete atılmıştır.

Başarılı yayıncı oyunculuk ve tiyatro üzerine de eğitimler almış. Hayvanlara ve sürüngenlere karşı ön yargıyı kırmak için Youtube'ye girmek isteyen Tuğkan "Karınca Çiftliğim" isimli Youtube kanalını açmıştır. Kanalın genel konsepti egzotik hayvanlarla ilgili videolar paylaşma üzerine. Daha sonrasında ise "Elraenn" isimli Twitch kanalını açan başarılı yayıncı sohbeti ve samimi tavrıyla has bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. JTG TV'nin Noobstar yarışmasından sonra ise Tuğkan, Twitch platformunun en popüler yayıncılarından biri haline geldi. Tuğkan daha sonra ise JTG'nin House of Gamers yarışmasına katılmış ve her iki yarışmadan da iyi bir kitle kazanmıştır.

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