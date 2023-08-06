Musk, Zuckerberg'e meydan okumuş ve Zuckerberg de teklifi kabul etmişti. Bunun ardından Elon Musk ve Mark Zuckerberg Kafes Dövüşü nerede yayınlanacak? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi Peki, Elon Musk ve Mark Zuckerberg Kafes Dövüşü nerede yayınlanacak? Elon Musk - Mark Zuckerberg Kafes Dövüşü hangi platformda?

Musk ile Zuckerberg kafes dövüşü yapacak, X platformundan canlı yayınlanacak

Elon Musk ve Mark Zuckerberg Kafes Dövüşü nerede yayınlanacak? Sorusu, yapılacak olan duello nedeniyle merak ediliyor ve kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşünün" detaylarını paylaştı. Peki, Elon Musk ve Mark Zuckerberg Kafes Dövüşü nerede yayınlanacak? Elon Musk - Mark Zuckerberg Kafes Dövüşü hangi platformda?

ELON MUSK VE MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NEREDE YAYINLANACAK?

Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak" bilgisini paylaştı.

MUSK: İDMAN YAPMAK İÇİN VAKTİM YOK

Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim" ifadesini kullandı.

ZUCKERBERG'E MEYDAN OKUMUŞTU

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.