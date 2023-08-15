Elon Musk ve Mark Zuckerberg Arasındaki Kafes Dövüşü İçin Türkiye'den Çağrı

TÜROFED Başkan Yardımcısı Murat Toktaş, Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında gündeme gelen kafes dövüşü fikriyle ilgili olarak Aspendos'un en uygun mekan olduğunu belirtti. Eğer böyle bir etkinlik gerçekleşmezse bile, bu durumun Türkiye ve özellikle Antalya için büyük bir tanıtım fırsatı olabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında gündeme gelen kafes dövüşü fikriyle ilgili bir çağrıda bulundu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Murat Toktaş yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın Mark Zuckerberg ile kafes dövüşü yapma konusundaki ısrarı oldukça dikkat çekici. Bu fikrin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini şu an bilemiyoruz. Ancak bu konu dünya basınında bir süredir geniş yer bulmuş durumda. Biz turizm sektörü temsilcileri olarak, bu dövüşün en uygun mekanının antik güzellikleriyle ünlü Aspendos olacağını düşünüyoruz. Dünya kamuoyunda böylesine bir gündem oluşurken, Türkiye olarak bu konuya dahil olabileceğimizi düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Toktaş, eğer böyle bir etkinlik gerçekleşmezse bile, bu durumun Türkiye ve özellikle Antalya için büyük bir tanıtım fırsatı olacağını belirtti. Toktaş, Antalya ve Aspendos'un tanıtımını Elon Musk üzerinden yapabileceğimiz bir fırsat doğabilir diye konuştu. (DHA)