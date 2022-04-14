Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı? Elon Musk'tan Twitter için satın alma teklifi!

Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı? Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk 41 milyar dolar karşılığında Twitter'i satın almak istediği haberi başta sosyal medyada olmak üzere birçok haber sitesinde de gündem olmasının ardından Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı? sorusu merak konusu oldu. Elon Musk'tan Twitter için satın alma teklifi detayları haberimizde...

ELON MUSK TWİTTER'I SATIN MI ALDI?

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk 41 milyar dolar karşılığında Twitter'i satın almak istiyor.ABD'li ünlü teknoloji milyarderi Elon Musk Twitter'i 41,4 milyar dolar karşılığında satın almak için harekete geçtiğini açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Musk, Perşembe günü yaptığı açıklamada, kısa mesaj ve paylaşım uygulaması Twitter'n tüm hisselerini satın almak için bir teklifte bulunduğunu duyurdu.

Musk halen Twitter'in yüzde dokuz hissesine sahip. Ünlü milyarder hisselerin tamamına sahip olabilmek için tüm hissedarlara hisse başına 54 dolar 20 cent teklif ettiğini dile getirdi.

Şirket hisseleri borsada Çarşamba akşamı itibarıyla 46 dolardan işlem görmüştü. Musk, Twitter'i satın aldıktan sonra şirketi borsadan geri çekeceğini de duyurdu.

50 yaşındaki Elon Musk 80 milyon civarında takipçisiyle Twitter'in en popüler kullanıcılarından biri olarak biliniyor.

Ancak Musk'ın Twitteri satın alıp alamayacağı için henüz net değil. Zira şirketin çok sayıda hissedarı bulunuyor.

Twitter'in piyasa değerinin şu anki 36 milyar dolar civarında olduğu öngörülüyor. Elekrikli otomobil üreticisi Tesla'nın yanı sıra Space X adlı uzay şirketinin de sahibi olan Elon Musk ise 260 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip.

TWİTTER KİMİN?

Twitter, Inc. Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı.