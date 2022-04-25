Elon Musk Twitter'ı satın aldı mı? SON DURUM! Elon Musk Twitter ile ne kadara anlaştı?

Elon Musk Twitter'ı aldı mı? ABD'li iş insanı Elon Musk, ile sosyal medya platformu Twtitter arasındaki görüşmeler sonuçlandı. Sosyal medyada gündem olan anlaşma sonrası detaylar hakkında Elon Musk Twitter'ı satın aldı mı? Elon Musk Twitter ile ne kadara anlaştı? Elon Musk Twitter'ı ne kadara aldı? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

ELON MUSK TWİTTER'I SATIN ALDI MI?

SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alarak dev sosyal medya platformunun yeni patronu oldu.

YÖNETİM KURULUNA MAAŞ VERMEYECEK

Musk, daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'ı satın alması durumunda şirketin yönetim kurulunda görev alacak kişilere maaş ödenmeyeceğini belirtmişti.

Tesla CEO'su, Twitter'ın yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini vurgulamıştı.

MUSK ÜCRET ÖDEYEN KULLANICILARA ÖNCELİK VERECEK

Musk, Twitter'a ödeme yapan üyelerin daha fazla premium özelliklere ulaşması gerektiğini söylemişti. Twitter'ın yeni sahibi, sosyal medya hizmetinin premium özellikler için ödeme yapan kullanıcılara sıfır reklam sunmasını istiyor.

Ayıca yatırımcı Michael Burry'nin, onay işaretini kaybettiği için şikayet etmesinden sonra, Musk Burry'ye hesabı geri alacağını söyleyerek şirketin tüm Twitter Blue kullanıcılarına kimlik doğrulama onay işaretleri vermesini önerdi.

Şu anda Twitter'ın aylık abonelik hizmeti Twitter Blue, kullanıcılara, bazı reklamsız makaleler ve bir tweet'i başkaları tarafından görülmeden geri çekme gibi premium özellikler sunuyor. Özellik, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Musk ise bu özelliği biraz daha genişletmeyi planlıyor gibi. Musk'ın ücret ödeyen kullanıcılara daha fazla özellik sunma isteği, platformun artık paralı mı olacağı sorusunu da akıllara getiriyor.

ZEHİR HAPI ÖNLEMİ DEVREYE GİRMİŞTİ

Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter, 14 Nisan'da yapılan teklife sıcak bakmamış ve Musk'ın hissesini artırmasını engellemek için 'zehir hapı' önlemi almıştı. Zehir hapı olarak adlandırılan önlemle şirket, potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata hisse satın alma hakkını koruyor.

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