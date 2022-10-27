SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, bir süredir Twitter'ı satın alacağı yönünde haberlerle gündeme geliyordu. Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son noktayı koydu. Peki, Elon Musk Twitter'ı satın aldı mı? Elon Musk Twitter'ı ne kadara satın aldı? İşte detaylar...

Dünyanın en zengini olan milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, bir süredir Twitter'ı satın alacağı yönünde haberlerle gündeme geliyordu. Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son noktayı koydu. Kullanıcılar, Elon Musk'ın Twitter'ı ne kadara satın aldığını araştırıyor. Peki, Elon Musk Twitter'ı satın aldı mı? Elon Musk Twitter'ı ne kadara satın aldı? Detaylar haberimizde...

ELON MUSK TWİTTER'I SATIN ALDI MI?

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını kişisel sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Dünyanın en zengini olan milyarder iş insanı ilk açıklamasında reklam verenlere seslenerek, "Para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmek için aldım" dedi.