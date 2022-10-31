Dünyanın en zengin insanı konumunda olan TESLA'nın CEO'su Elon Musk Twitter'ı satın aldı mı sorusunu araştırılıyor. Twitter'i satın alıp elinde lavabo ile binaya giriş yapan Elon Musk'ın Twitter'ı satın alıp almadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Elon Musk Twitter'ı ne kadara satın aldı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı?

Bu yılın başında yapılan anlaşamayla Twitter'ı satın alan Elon Musk, daha sonra anlaşmanın askıya alındığını, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti. Elinde lavabo ile Twitter binasına giriş yapan Elon Musk'ın Twitter'ı satın alıp almadığı merak konusu oldu. Peki, Elon Musk Twitter'ı ne kadara satın aldı? Twitter yeni sahibi kim oldu, kaça satıldı? İşte detaylar haberimizde...

ELON MUSK TWITTER'I SATIN ALDI MI?

Musk Twitter'ı resmen satın aldı. Musk, bu gelişmeyi,sosyal medya hesabından duyurdu. Musk, şahsi Twitter hesabından "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Böylece aylarca süren serüven, resmen sona erdi ve Elon Musk Twitter'ın yeni sahibi oldu.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ KOVDU MU?

Elon Musk, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi.

Bu yılın başında yapılan anlaşamayla Twitter'ı satın alan Elon Musk, daha sonra anlaşmanın askıya alındığını, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

ELON MUSK TWITTER'I NE KADARA SATIN ALDI?

Elon Musk, Twitter'ın her hissesine 54,2 dolarlık teklifle toplamda 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Elon Musk Twitter'ı satın alırken ilk iş olarak genel merkeze lavabo ile geldi.

"PARA İÇİN DEĞİL YARDIM İÇİN"

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, şahsi Twitter hesabındanyaptığı "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı paylaşımda Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.

Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı.

Musk açıklamasında şunları kaydetti:

"Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesindeki insanların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabilecekleri ortak bir dijital ortama sahip olmanın uygarlığın geleceği adına önemli olmasıdır. Geleneksel medyanın büyük bir bölümü, bitmek bilmeyen tıklama arayışında parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi fakat bunu yaparken diyalog fırsatı kaybedildi. Bu nedenle Twitter'ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım. Bunu alçakgönüllülükle yapıyorum ve tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum."