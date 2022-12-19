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Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor mu? Elon Musk Twitter'ı satıyor mu? Elon Musk Twitter anketi ne oldu? İşte sonuçlar!

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Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor mu? Elon Musk Twitter'ı satıyor mu? Elon Musk Twitter anketi ne oldu? İşte sonuçlar!

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın platformun CEO'su olarak görevden ayrılıp ayrılmaması konusunda açtığı anket sonuçlandı. Peki, Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor mu? Elon Musk Twitter'ı satıyor mu? Elon Musk Twitter anketi ne oldu? İşte sonuçlar!

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Elon Musk Twitter anket sonuçları! Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın platformun CEO'su olarak görevden ayrılıp ayrılmaması konusunda açtığı anket sonuçlandı. Peki, Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor mu? Elon Musk Twitter'ı satıyor mu? Elon Musk Twitter anketi ne oldu? İşte sonuçlar haberimizde...

44 milyar dolar ödeyerek sosyal medya devi Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın platformdaki hamleleri büyük tepki çekmişti. Takipçilerine Twitter hesabı üzerinden "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" sorusunu yönelttiği bir anket düzenleyen Musk hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. 17 milyondan fazla kişinin yanıtladığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i Musk'ın CEO'luk görevini bırakmasını istedi.

Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarına yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i platformun CEO'su olarak görevi bırakmasını istedi. Ankete yaklaşık 17.5 milyon kişinin katıldığı belirtildi.

Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor mu? Elon Musk Twitter'ı satıyor mu? Elon Musk Twitter anketi ne oldu? İşte sonuçlar!

122 milyon takipçisine anket yapan Musk, sonuca uyacağı sözünü vermişti. Tesla ve SpaceX'in CEO'su 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da yönetim sürecinde çok sayıda tepkiyle karşılaşmıştı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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