Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın platformun CEO'su olarak görevden ayrılıp ayrılmaması konusunda açtığı anket sonuçlandı. Peki, Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor mu? Elon Musk Twitter'ı satıyor mu? Elon Musk Twitter anketi ne oldu? İşte sonuçlar!

Elon Musk takipçilerine "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" diye sordu! Anketten hiç beklemediği bir sonuç çıktı

Elon Musk Twitter anket sonuçları! Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın platformun CEO'su olarak görevden ayrılıp ayrılmaması konusunda açtığı anket sonuçlandı. Peki, Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor mu? Elon Musk Twitter'ı satıyor mu? Elon Musk Twitter anketi ne oldu? İşte sonuçlar haberimizde...

ELON MUSK TWİTTER'I BIRAKIYOR MU?

44 milyar dolar ödeyerek sosyal medya devi Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın platformdaki hamleleri büyük tepki çekmişti. Takipçilerine Twitter hesabı üzerinden "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" sorusunu yönelttiği bir anket düzenleyen Musk hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. 17 milyondan fazla kişinin yanıtladığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i Musk'ın CEO'luk görevini bırakmasını istedi.

YÜZDE 57.5 GÖREVİ BIRAKMASINI İSTEDİ

Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarına yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 57.5'i platformun CEO'su olarak görevi bırakmasını istedi. Ankete yaklaşık 17.5 milyon kişinin katıldığı belirtildi.

SONUCA UYACAĞI SÖZÜNÜ VERMİŞTİ

122 milyon takipçisine anket yapan Musk, sonuca uyacağı sözünü vermişti. Tesla ve SpaceX'in CEO'su 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da yönetim sürecinde çok sayıda tepkiyle karşılaşmıştı.