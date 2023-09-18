Erdoğan ve Musk'ın New York Türkevi'nde gerçekleştirdiği ikili görüşme sonrası objektiflere renkli kareler yansıdı. Toplam 3 kıtada üretim ve üretim sonrası destek hizmetlerinde bulunan Tesla'nın 7. fabrikasının nerede açılacağı merak konusuydu. Erdoğan'ın Musk'a "7. Tesla fabrikasını Türkiye'de kur" çağrısı üzerine vatandaşlar Elon Musk Türkiye'de fabrika açacak mı? Türkiye'de Tesla fabrikası kurulacak mı, ne zaman? Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York şehrine yaptığı ziyaret sırasında, Türkevi'nde Amerikalı iş insanı Elon Musk ile bir araya geldi. Musk'a Türkiye'de üretim tavsiyesinde bulunan Erdoğan'ın sözleri üzerine Elon Musk Türkiye'de fabrika açacak mı? Türkiye'de Tesla fabrikası kurulacak mı, ne zaman? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

ELON MUSK TÜRKİYE'DE FABRİKA AÇACAK MI?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Musk ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişmelerinden, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti. Ayrıca, Türkiye'nin uzay programı kapsamında SpaceX ile işbirliği olanaklarını da değerlendirdi.

TÜRKİYE'DE TESLA FABRİKASI KURULACAK MI, NE ZAMAN?

Dün, Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti. TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

Türkiye'de üretim yapılıp yapılmayacağı hala merak konusu.