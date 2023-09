Elon Musk TEKNOFEST paylaşımı! Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. Elon Musk'ın Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenme aldı. Peki, Elon Musk TEKNOFEST paylaşımı nedir? Elon Musk TEKNOFEST'e katılacak mı, ne videosu paylaştı? İşte, Elon Musk'ın paylaştığı TEKNOFEST videosu haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İzmir'deki TEKNOFEST'e davet edilen Elon Musk, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, "Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Erdoğan, gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere geçtiğimiz haftalarda New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde iş adamı Elon Musk'ı kabul etmişti. Görüşme sırasında Erdoğan, Musk'ı İzmir'deki TEKNOFEST'e davet etmişti.

İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST devam ederken Elon Musk, X hesabından bir paylaşımda bulundu. TEKNOFEST'ten kesitlerin yer aldığı videoyu paylaşan Musk, Teknofest'te yarışan tüm ekipleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür eden Musk, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Congratulations to all the teams competing in @Teknofest!



Thank you, President @RTErdogan, for the invitation.



I look forward to attending in person next year, as well as discussing further opportunities for investment in Türkiye. pic.twitter.com/ODWjv34uI5