Elon Musk ölüm tweeti nedir? Elon Musk İngilizce tweet çevirisi ne?

75 gündür Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verdiği askeri iletişim desteğiyle savaşın seyrini değiştiren Tesla CEO'su Elon Musk'tan dünya gündemine bomba gibi düşen bir paylaşım geldi. Rus güçleri tarafından ortadan kaldırılması gereken bir hedef haline geldiğine dair istihbarat bilgisini paylaşan Musk, attığı tweet'te "Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi" ifadesini kullandı.

ELON MUSK ÖLÜM TWEETİ NEDİR?

75 gündür devam eden Rusya- Ukrayna savaşında Kiev yönetimine verdiği destekle bilinen Musk, Ukrayna ordusuna sağladığı iletişim desteğiyle adeta savaşın seyrini değiştiren isimlerin başında gelmişti.

MUSK'IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Rus güçlerinin de hedefi haline gelen Elon Musk, Twitter hesabından gece yarısı paylaştığı "Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi" mesajıyla da sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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