Twitter'ı satın alarak adını X'e çeviren Elon Musk, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'le yapacağı dövüşü hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Milyonlarca insanın merakla beklediği dövüş hakkında sosyal medyada Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede? Mark Zuckerberg vs Elon Musk kafes dövüşü belli oldu mu, ne zaman, nereden izlenir? Soruları gündem oldu. İşte detaylar…

Musk ile Zuckerberg kafes dövüşü yapacak, X platformundan canlı yayınlanacak

Her gün milyonlarca kullanıcının kullandığı Instagram ve Twitter bugünlerde CEO'ların kavgasıyla gündeme geliyor. Geçmişte Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet eden Musk yaptığı yeni bir açıklamayla kafes dövüşü hakkında detayları paylaştı. Peki, Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede? Mark Zuckerberg vs Elon Musk kafes dövüşü belli oldu mu, ne zaman, nereden izlenir?

ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN, NEREDE?

Twitter'ı satın alarak adını X'e çeviren Elon Musk, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'le yapacağı dövüşün X'te yayımlanacağını söyledi. Zuckerberg ise dövüşe hazır olduğunu, tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini fakat Musk'tan bir teyit alamadığını açıkladı.

X hesabından dün bir dizi paylaşım yapan Musk, "Bütün gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlanıyorum" dedi ve ekledi: "Spor salonuna gidecek vaktim yok o yüzden işe ağırlık götürüyorum."

Musk'a yanıt veren Zuckerberg ise dövüşün X'ten yayınlanması fikrine karşı "Bunu daha güvenilir ve zaten vakıflara bağış yapılabilen bir platformdan yayınlamak daha iyi olmaz mı?" paylaşımında bulundu.

MARK ZUCKERBERG VS ELON MUSK KAFES DÖVÜŞÜ BELLİ OLDU MU?

Eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk, Facebook'un ana şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün X'ten canlı yayınlanacağını duyurdu.

Musk, Las Vegas'ta yapılması planlanan maçın gelirinin gazilere bağışlanacağını belirtti.