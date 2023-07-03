Musk ve Zuckerberg arasında gerçekleşecek olan kafes dövüşü son zamanların en çok konuşulan olaylarından biri oldu. İki ünlü iş insanı, Elon Musk ve Mark Zuckerberg, kafes dövüşünde karşı karşıya gelmek için hazırlıklar yapıyor. Peki, Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak, hangi kanalda yayınlanacak? Elon Musk kafes dövüşü ne zaman? Elon Musk kiminle dövüşecek? İşte konu hakkında detaylar…

Twitter'ın sahibi olan Elon Musk, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların arkasındaki isim Mark Zuckerberg'e meydan okudu. Zuckerberg ise bu meydan okumayı kabul etti. Sosyal medya kullanıcıları merak içinde Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak, hangi kanalda yayınlanacak? Elon Musk kafes dövüşü ne zaman? Elon Musk kiminle dövüşecek? İşte detaylar…

ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Sosyal medyanın iki devi Musk ve Zuckerberg kafes dövüşünde karşılaşacak. Sosyal medya kullanıcıları bu büyük karşılaşma için çok heyecanlı ve eğlenceli paylaşımlar yapıyorlar.

Ancak, bu özel karşılaşmanın ne zaman, nerede ve hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Eğer böyle bir etkinlik gerçekleşecekse, ilgili tarih, yer ve yayın detayları daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır.

ELON MUSK KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?

Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki dövüşün İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan 2000 yıllık Kolezyum'da yapılması konuşuluyordu. Musk ve Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü için İtalya Hükümeti'nin gladyatörlere yakışır şekilde Kolezyum'da karşılaşma teklif ettiği iddia edilmişti. İtalya Kültür Bakanlığı'ndan ise yalanlama geldi. Ancak, bu özel karşılaşmanın ne zaman, nerede ve hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı

İTALYA'DAN YALANLAMA

İtalya Hükümeti'nin, dünyanın en tanınmış iki teknoloji milyarderine gladyatörlere yakışır şekilde Roma'daki Kolezyum'da (Colosseum) dövüşmelerini teklif ettiği ileri sürülmüştü.

İtalya Kültür Bakanı'nın birkaç gün önce, tarihin en efsanevi dövüş tiyatrosunda dünya tarihinin en büyük dövüşünün sahnelenmesi için Zuckerberg'e ulaştığı, hem Musk'ın hem de Zuckerberg'in, Kolezyum'da dövüşmeye sıcak baktığı belirtilmişti. Ancak bu iddialara İtalya'dan yalanlama geldi.

İtalya Kültür Bakanlığı Basın Sözcüsü Andrea Petrella, ABD basınında çıkan haberleri yalanlayarak Bakanlık tarafından Kolezyum'a davet içeren bir teklif yapılmadığını açıkladı.

MUSK'IN AİLESİNDEN DÖVÜŞE TEPKİ

Dövüş olayının gerçekleşmeme olasılığı da bulunmaktadır ve bu konu hemen hemen her gün gündeme gelmektedir. Elon Musk'ın 75 yaşındaki annesi Maye Musk, Musk'ın zarar görmemesi için dövüşü iptal ettiğini belirtti. Musk, yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman'a yönelik bir tweet atarak "Bu maçı teşvik etmeyin!" dedi ve gönderisine iki kızgın yüz emojisi ekledi. Bu açıklamalar, dövüşün gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu göstermektedir. Elon Musk'ın ailesi ve kendisi, güvenlik ve kişisel sağlık endişelerini dikkate alarak böyle bir karar vermiş gibi görünmektedir.