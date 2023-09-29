Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı. Arama motorlarında ise Elon Musk İzmir TEKNOFEST'e gidecek mi? Elon Musk bugün Teknofest'e katılacak mı? soruları aratıldı.

Sabah erken saatlerden itibaren festival alanına gitmek isteyenlerin büyük bölümünün, toplu taşıma araçlarını kullandığı gözlendi. Heyecanla beklenen TEKNOFEST ile ilgili merak edilenler arasında ise Elon Musk İzmir TEKNOFEST'e gidecek mi? Elon Musk bugün Teknofest'e katılacak mı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

ELON MUSK İZMİR TEKNOFEST'E GİDECEK Mİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır geçtiğimiz günlerde şu sözleri söyledi:

"Elon Musk'ın Türkiye'nin tedarik ağındaki gücünün farkında olduğunu belirterek "Musk, Tesla'nın bazı tedarikçilerinin Türkiye'den olduğunu ve kalitelerinden çok memnun olduğunu belirtti. Kendisini ve Tesla'yı Türkiye'de görmek isteriz"

Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşımının da dikkate değer olduğunu vurgulayan Kacır, kendisinin sadece Erdoğan ile görüşmek üzere New York'a gelip daha sonra şehirden ayrıldığını söyledi. Bakan Kacır, bunun da Erdoğan'ın attığı adımların küresel düzeyde ne ölçüde etki uyandırdığını gösteren önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın Musk'ı TEKNOFEST İzmir'e davet ettiğini hatırlatan Kacır, "Musk'ın yardımcısı daha önce Efes'i gezmiş. Buranın etkileyici bir yer olduğunu o da söyledi. Musk da gelmek için fırsat kollayacağını ifade etti. Gelirse başımızın üzerinde yeri var. Cumhurbaşkanı'mızın misafiri olarak kendisini burada ağırlamak isteriz." diye konuştu.

Elon Musk'ın Teknofest'e katılıp katılmayacağıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZMİR TEKNOFEST'E GİDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Teknofest'e katılacak.

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