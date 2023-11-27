Elon Musk İsrail'e neden gitti? İsrail'de Hamas hakkında ne dedi?

İsrail'de Binyamin Netanyahu ile görüşen Elon Musk yaptığı açıklamada, "Gazze'ye daha iyi bir gelecek sağlamak için Hamas grubunu yok etmekten başka hiçbir seçenek yok. Netanyahu da bu konuda hemfikir." ifadelerini kullandı. Peki, Elon Musk İsrail'e neden gitti, ne dedi?

Elon Musk İsrail'e neden gitti? İsrail'de Binyamin Netanyahu ile görüşen Elon Musk yaptığı açıklamada, "Gazze'ye daha iyi bir gelecek sağlamak için Hamas grubunu yok etmekten başka hiçbir seçenek yok. Netanyahu da bu konuda hemfikir." ifadelerini kullandı. Peki, Elon Musk İsrail'e neden gitti, ne dedi? Detaylar...

ELON MUSK İSRAİL'E NEDEN GİTTİ?

SpaceX ve Tesla'nın sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi. Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

ELON MUSK İSRAİL'DE NE DEDİ?

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşen ABD'li milyarder Elon Musk, skandal açıklamada bulundu. İşgalin ilk günlerinde İsrail yönetimini sert sözlerle hedef alan Musk, taraf değiştirerek, "Gazze'ye daha iyi bir gelecek sağlamak için Hamas grubunu yok etmekten başka hiçbir seçenek yok. Netanyahu da bu konuda hemfikir." dedi.

MUSK: HAMAS GRUBUNU YOK ETMEKTEN BAŞKA SEÇENEK YOK

Ziyaretin ardından Elon Musk skandal bir açıklamada bulundu. İsrail'den yana taraf tutan Elon Musk, "Gazze'ye daha iyi bir gelecek sağlamak için Hamas grubunu yok etmekten başka hiçbir seçenek yok. Netanyahu da bu konuda hemfikir. Genellikle galip gelen, kaybedeni cezalandırır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, MUSK İLE ANLAŞTI

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

MUSK, GAZZE'YE UYDU HİZMETİ SUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti. Bunun üzerine Musk 28 Ekim'de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.