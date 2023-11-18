Elon Musk'ın paylaşımı başını yaktı! Dünya devleri X'ten reklamlarını birer birer geri çekiyor

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alıp adını "X" yapan Elon Musk'ın paylaşımları başını yaktı. Musk'ın platform üzerinden yapılan Yahudi karşıtı paylaşımları desteklemesi nedeniyle dev şirketler birer birer X'ten reklamlarını çekmeye başladı. Reklamlarını iptal eden şirketler arasında Disney, Apple, Warner Bros. Discovery, LionsGate ve IBM bulunuyor.

Elon Musk sosyal medya platformu X'te, başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve "Batılı Yahudi nüfusun ülkelerine akın eden azınlık ordularının kendilerinden pek de hoşlanmadığının rahatsız edici bir şekilde farkına vardığını" öne süren bir ifadeyi desteklediğini belirtti. Musk açıklamayı yeniden paylaştı ve "Asıl gerçeği söylediniz" diye yazdı. Bu gelişmenin ardından Elon Musk'ı Yahudi düşmanlığıyla suçlayan dünya devleri X'teki reklamlarını geri çekmeye başladı.

IBM REKLAM VERMEYİ DURDURDU

Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek X'ten reklamlarını çekti. IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurdu. Teknoloji devi, "Bu tamamen kabul edilemez. Durumu inceleyene kadar X'teki tüm reklamlarımızı durduruyoruz." açıklamasını yaptı.

ÜNLÜ YAPIM ŞİRKETİ DE REKLAMLARINI GERİ ÇEKTİ

Ünlü yapım şirketi Lionsgate de X'teki reklamlarını geri çekti. Şirketten yapılan açıklamada, "Elon Musk'ın son antisemitik gönderisi nedeniyle X'te reklam vermeyi durdurduk" denildi.

DİSNEY VE WARNER BROSS DA KERVANA KATILDI

Disney ve Warner Bros Discovery de X/ Twitter'dan reklam ve promosyanlarını geri çekenler kervanına katıldı. Disney ve Warner Bros Discovery, Elon Musk'ın antisemitik paylaşımının ardından X'ten reklam ve promosyonlarını çeken mavi çipli reklamverenler listesine katıldı.

SON DEV APPLE OLDU

X'ten reklamlarını geri çeken son dev ise Apple oldu. Axios haber sitesi Apple'ın da X'teki reklamlarını askıya aldığını bildirdi. Apple'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

AB VE ABD DE TEPKİLİ

Avrupa Komisyonu da "dezenformasyon ve nefret söylemindeki endişe verici artış" nedeniyle sosyal ağdaki reklamları duraklatacağını duyurdu.

Beyaz Saray da Elon Musk'ın karşısına geçip açıklama yapanlar arasında yer aldı. Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamada "Amerikalılar olarak temel değerlerimize aykırı olan Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin bu iğrenç tanıtımını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.