Elon Musk'ın çocuğunun adı ne, okunuşu nasıl? Elon Musk'ın oğlu X Æ A-12'in okunuşu!

Elon Musk'ın çocuğunun ismi ne, okunuşu nedir? SpaceX uzay şirketinin kurucusu Elon Musk'ın oğlunun adı ve okunuşu merak konusu oldu. Musk, oğluna X Æ A-12 ismini verdi. Bu ilginç ve farklı isim, birçok kişinin dikkatini çekti ve okunuşu hakkında merak uyandırdı. Peki, Elon Musk'ın çocuğunun adı ne, okunuşu nasıl? İşte, Elon Musk'ın oğlu X Æ A-12'in okunuşu haberimizde...

ELON MUSK'IN ÇOCUĞUNUN ADI

Elon Musk'ın 2020 yılında doğan çocuğunun adı X Æ A-12'dir. X Æ A-12'in okunuşu; Elon Musk tarafından "Æ" harfi "Ash" (eş) şeklinde telaffuz edilmekte ve ardından "A-12" ise "Archangel 12" olarak telaffuz edilmektedir.

Elon Musk oğlu X Æ A-12 ile birlikte.

ELON MUSK'IN ÖZEL YAŞAMI

Elon'un kız kardeşi Tosca Musk, yönetmendir. Musk Entertainment'ın kurucusudur ve çeşitli filmler çekmiştir. Musk, ilk eşi Kanadalı yazar Justine Wilson ile tanışırken her ikisi de Ontario Kraliçe Üniversitesinde öğrenciydi. 2000 yılında evlendiler ve 2008'de ayrıldılar. İlk oğulları Nevada Alexander Musk, on haftalıkken ani bebek ölüm sendromundan (SIDS) öldü. Daha sonra in vitro fertilizasyon yoluyla beş oğlu oldu: 2004'te ikizler, ardından 2006'da üçüzler. Beş oğlun hepsinin velayetini paylaştılar.

2008'de Musk, İngiliz aktris Talulah Riley ile çıkmaya başladı ve çift, 2010'da evlendi. Ocak 2012'de Musk, Riley ile dört yıllık ilişkisini sona erdirdiğini açıkladı. Temmuz 2013'te Musk ve Riley yeniden evlendi. Aralık 2014'te Musk, Riley'den ikinci bir boşanma davası açtı ancak dava geri çekildi. Medya Mart 2016'da boşanma işlemlerinin yeniden başladığını açıkladı. Bu sefer Riley, Musk'a boşanma davası açtı. Boşanma davası 2016 sonlarında sonuçlandırılmıştır.

Musk, 2016 yılında Amerikalı aktris Amber Heard ile çıkmaya başladı ancak ikisi bir yıl sonra ayrıldı.

7 Mayıs 2018'de Musk ve Kanadalı müzisyen Grimes, çıkmaya başladıklarını açıkladı. 8 Ocak 2020'de Grimes ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Grimes, 4 Mayıs 2020'de doğum yaptığını açıkladı. Musk, çocuklarına "X Æ A-12" adını verdiğini iddia etti. Eylül 2021'de çeşitli nedenlerden dolayı ilişkileri bitti.